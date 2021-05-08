الصحة العالمية تحذر دول أخري من مصير الهند

السبت، 08-05-2021
10:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت منظمة الصحة
العالمية أنها توجه تحذير بخصوص خطورة تكرار مأساة الهند
في دول أخري .
وأشارت المنظمة في
تصريحات إعلامية إلي أن تكرار مأساة تفشي
فيروس " كورونا
" بصورة مدمرة في الهند
في دول أخري علي نطاق واسع سهل
حدوثه .
و أكد منسق المساعدات
الطارئة في منظمة الصحة العالمية
" مايك رايان " أن السبب الرئيسي وراء
تكرار المأساة هو نقص الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها للحد من
تفشي الفيروس ، لافتا أن الوضع في بعض البلدان قد يتطور بطريقة مماثلة للهند دون
أن يذكر أسماء تلك البلاد " .