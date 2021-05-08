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الصحة العالمية تحذر دول أخري من مصير الهند

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الصحة العالمية تحذر دول أخري من مصير الهند

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 08-05-2021 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها توجه تحذير بخصوص خطورة تكرار مأساة الهند في دول أخري .
وأشارت المنظمة في تصريحات إعلامية إلي  أن تكرار مأساة تفشي فيروس " كورونا" بصورة مدمرة في الهند في دول أخري علي نطاق واسع سهل حدوثه .
و أكد منسق المساعدات الطارئة في منظمة الصحة العالمية " مايك رايان " أن السبب الرئيسي وراء تكرار المأساة هو نقص الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها للحد من تفشي الفيروس ، لافتا أن الوضع في بعض البلدان قد يتطور بطريقة مماثلة للهند دون أن يذكر أسماء تلك البلاد " .
 

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