المهدي عن طلاق منة عرفة: مش هقبل اللي بتعمله

الإثنين، 08-11-2021
09:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشف الفنان محمود المهدي
السبب الحقيقي وراء انفصاله عن زوجته الفنانة منة
عرفة بعد عقد قران استمر بعض أشهر.
وقال الفنان محمود المهدي
علي صفحاته الرسمية علي مواقع التواصل:" "الناس اللي
بتتصل وتسأل خلاص كل حاجه قسمة ونصیب، أنا کراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا
وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، و أکید مش هقف في ده وربنا يكرمها
في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع".
جدير بالذكر أن منة عرفة
احتفلت بعقد قرانها قبل أشهر، على
محمود المهدى، و حضر الحفل الأسرتين فقط .