الصحة العالمية تحذر من تداول اللقاحات بهذه الطريقة

السبت، 30-01-2021
10:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
طالب مدير عام منظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
بعدم تكرار أخطاء الماضي و التخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم
سكانها باللقاحات المضادة لفيروس " كورونا
" المستجد .
وقال في تصريحات صحفية :" إذا احتفظنا باللقاحات لأنفسنا
ولم نشاركها، فستكون هناك 3 مشكلات رئيسية ، الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية
السماح بتواصل استعار الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير ، مضيفا
هذا إذن خطأ أخلاقي، ولن يساعد في وقف الوباء ولن يعيد وسائل كسب العيش. هل هذا ما
نريد؟ الأمر متروك لنا لاتخاذ القرار".
وأشار إلي أن بعض الدول الفقيرة كان عليها الانتظار عشرة أعوام لتحصل على الأدوية
الضرورية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).، أما في حالة إنفلونزا الخنازير، فقد حصلت دول فقيرة
على اللقاح المضاد له لكن بعدما انتهت الجائحة.
ووجهت الصحة العالمية
اللوم للاتحاد الأوروبي لاعتماده آلية لمراقبة صادرات اللقاحات ضد كوفيد-19 خارج منطقته،
ومنع تصدير الجرعات المخصصة للأوروبيين.