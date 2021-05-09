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السياحة والطيران المدني تقرران مد مبادرة دعم السياحة الداخلية حتى ٣١ مايو الجاري

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 09-05-2021 09:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
وفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدلولي رئيس مجلس الوزراء، فقد قررت وزارتي الطيران المدني، والسياحة والآثار، مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى ٣١ مايو الجاري بدلاً من منتصف الشهر الحالي، وذلك تشجيعاً للسياحة الداخلية وتزامناً مع فترة الأعياد والإجازات الصيفية مع الالتزام بنسبة الـ ٥٠ % من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقاً لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
ويأتي هذا القرار في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاع السياحة والطيران والعاملين بهما بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.
الجدير بالذكر أن أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب ثابتة بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه، وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة أطلقتها وزارتي الطيران المدني، والسياحة والآثار في شهر يناير الماضي وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠، وتم مدها مرة أخرى إلى ١٥ مايو، ثم تم مدها مؤخرا حتى ٣١ مايو الجاري.
 

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