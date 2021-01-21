الدايت والتخسيس.. كيف تحصل على جسم مثالي في 5 دقائق من المنزل
تخسيس
الخميس، 21-01-202111:41 صمحمود أبوسعد
مع انتشار فيروس كورونا والاجواء الشتوية الباردة يتكاسل الكثير عن الذهاب للأندية
الرياضية او عيادات التخسيس من أجل المحافظة او التخلص من الوزن الزائد.
وفي هذا الإطار تداول
نشطاء مواقع التواصل، فيديو للدكتور مصطفى مسلم أخصائي التغذية، يشرح من خلاله
كيفية عمل فومة للجسم ودايت في المنزل في أقل من 5 دقائق، وعمل نظام غذائي يضمن نزول
الوزن بكل بساطه ودون مجهود أو حرمان.
وقال اخصائي التغذية،
في الفيديو، كل ما عليك هو ان تضرب (وزنك ×٢٤) بالنسبة للرجال، أما النساء (وزنك ×
٢٢) وبعد ذلك قومي بطرح ٥٠٠ من الناتج لتحصلي على مجموع السعرات الواجب تناولها
يوميا لإنقاص الوزن ثم بعد ذلك نقوم بتقسيم الوجبات بين بروتينات ونشويات ودهون وخضروات
للحصول على كافة العناصر الغذائية.
وتابع شرح البرنامج الغذائي المناسب لكل جسم وكل وزن سواء كان الشخص ممارس
للرياضة أم لا، وكشف عن مصادر النشويات والبروتينات من الأطعمة التي نتناولها
وقدار تناولنا يوميا منها.
الفيديو https://www.youtube.com/watch?v=SXADGoCNAwU&t=7s