السبت 05 يونيو 2021
توقيت مصر 12:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عمرو سعد: طلبت نقل دلال عبدالعزيز لمنزلها بعد ما زرتها

تحذير طبي.. هذا النوع من الريجيم يؤدي إلى العُقم

بيان عاجل من المستشار صاحب "كنز الزمالك" يفجر مفاجآت

تعرف على أرباح محمد رمضان من قناة اليوتيوب

أحمد سعد يعتدي بالضرب على شاب وفتاتين في بنزينة(صور)

وزير المالية : 10 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها

لوحة الملك "واح- ايب- رع" تصل إلي متحف الآثار بالإسماعيلية

إجراءات حازمة من التضامن بعد كارثة مؤسسة الأحداث بالمرج

الأرصاد تحذر سكان المدينة ومكة المكرمة من طقس اليوم

كارثة في البرازيل بسبب غابات الأمازون

ADS
 

إجراءات حازمة من التضامن بعد كارثة مؤسسة الأحداث بالمرج

موقع حادث مؤسسة المرج
موقع حادث مؤسسة المرج
Native
السبت، 05-06-2021 10:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعربت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن خالص تعازيها لأسر الأطفال الستة الذين لقوا ربهم أمس نتيجة حادث حريق بإحدى عنابر المؤسسة العقابية بمنطقة المرج، داعية الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه، أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة لمحاسبة المسئولين المختصين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالمؤسسة العقابية في حال تورطهم في الحادث في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مشيرة إلى أنها فور وقوع الحادث انتقلت على الفور إلى الموقع لمتابعة تطورات الحادث والاطمئنان على باقي الأطفال في المؤسسة وقد شاهدت تحقيقات النيابة التي بدأت ليلة أمس حول أسباب وقوعه.
 

إقرأ ايضا

لوحة الملك "واح- ايب- رع"

لوحة الملك "واح- ايب- رع" تصل إلي متحف الآثار بالإسماعيلية

دلال عبد العزيز

الكشف عن معلومة صادمة بشأن الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

عبدالله رشدي

عبدالله رشدي: هذه المرأة سمعت كلام الفيمينستات .. ففعلت بزوجها شيئا لا يصدق