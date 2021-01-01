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الصحة العالمية توافق علي هذا اللقاح

الصحة العالمية
الصحة العالمية
 
الجمعة، 01-01-2021 09:32 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها منحت موافقتها الطارئة علي استخدام لقاح " فايزر-بيونتيك " المضاد لفيروس " كورونا" المستجد ,
و أشارت المنظمة في بيانها الذي تم تداوله إعلاميا أنها أدرجت اللقاح الذي تنتجه شركتان " أمريكية و ألمانية " في قائمة اللقاحات التي يوصي باستخدامها بالحالات الطارئة .
جدير بالذكر أن لقاح " فايزر- بيونتيك " هو أول لقاح يحصل علي موافقة الصحة العالمية في مواجهة " كورونا" حيث تسمح تلك الموافقة لبعض المنظمات العالمية الدولية وبينها منظمة  " يونيسف " بشرائه وتوزيعه علي البلدان الذي تحتاجه .
 

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