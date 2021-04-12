«أنا المسيحية اللي مستنية رمضان».. حنان سليمان تثير الجدل عن ديانتها

الإثنين، 12-04-2021
05:22 م
محمد فضل
أثارت الفنانة حنان سليمان
، الجدل بمنشور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، بين كل من قرأه، حول ديانتها الحقيقية.
وكتبت "سليمان": «أيوة أنا المسيحية اللى مستنية رمضان
بفارغ الصبر، أيوة أنا المسيحية اللى مستنية الزينة بتاعة رمضان
، أيوة أنا المسيحية اللى مستنية الناس يتجمعوا علشان يفطروا، أيوة أنا المسيحية اللى مستنية المسلسلات بتاعت رمضان
«.
وتابعت: «أيوة أنا المسيحية اللى بيفضل ولادها يسألوها رمضان
إمتى، أيوة أنا المسيحية اللى شايفة أن مفيش حاجة اسمها مسيحى ومسلم غير كعبادة، أيوة أنا المسيحية اللى بتعشق صحابها المسلمين، أيوة أنا المسيحية اللى شايفة أن مفيش حاجة تنفع تفرق بينا، أيوة أنا المسيحية اللى دينى بيقولى كده ﻷن الله محبة، كل سنة وإحنا طيبين وبخير وصحة وسعادة ورمضان
كريم علينا كلنا، أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركة».
وتساءل العديد من متابعيها عن ديانتها، فردت وحسمت الجدل، قائلة: «أنا مسلمة بس حبيت البوست».