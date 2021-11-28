الأحد 28 نوفمبر 2021
توقيت مصر 10:12 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بلجيكا تعلن تسجيل أول إصابة بـ«أوميكرون» لسيدة قادمة مصر

رشوان توفيق يبكي بعد رفع ابنته قضية ضده: لا أملك سوى المحمول

كسروا باب الشقة فوجدوا العروسان فارقا الحياة والسبب صادم

حركة لمدة 3 دقائق في الأسبوع افعلها صباحًا لتقوية نظرك

عامل مدرسة خمسيني يهتك عرض 5 طالبات في مدرسة بالمعادي

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

أصالة توجه رسالة مفاجئة إلي طليقها

محمد رمضان يثير ضجة جديدة علي مواقع التواصل بسبب ملابسه

عاجل.. إثيوبيا تشن هجومًا عسكريًا على السودان

مرتضى منصور يبعث رسالة لـ الخطيب بعد ساعات من فوزه في انتخابات الأهلي

ADS
 

أصالة توجه رسالة مفاجئة إلي طليقها

اصالة
اصالة
Native
Teads
الأحد، 28-11-2021 08:59 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مؤثرة إلي طليقها المخرج طارق العريان.
وقالت الفنانة أصالة في رسالتها إلي زوجها السابق المخرج طارق العريان أبو آدم وعلي أقوله خد بالك من الأولاد أكثر وأعطيهم من وقتك أكتر شوي، يمكن هو بمرحلة انتقالية تجعله مقصرا في بعض الواجبات".
و قالت أصالة عن زوجها الأول أيمن الذهبي ووالد ابنيها شام وخالد،  أن لديه قلب طيب وتربطها علاقة طيبة بأهله ووالدته كانت بمثابة والدتها، لافتة إلي أنهم ارتبطا في سن صغير.
جدير بالذكر أن أصالة انفصلت عن طارق العريان في 2020، وتزوجت من الشاعر العراقي فايق حسن، ووصفته بأنه حنون و كريم وشجاع
 

إقرأ ايضا

beautiful-2315_1920_934733_large

حركة لمدة 3 دقائق في الأسبوع افعلها صباحًا لتقوية نظرك

محمد رمضان

محمد رمضان يثير ضجة جديدة علي مواقع التواصل بسبب ملابسه

احمد الفيشاوي و زوجته

الفيشاوي يثير الجدل علي مواقع التواصل بسبب قبلاته الحميمية لزوجته

أخبار متعلقة

الفنانة اصالة والفنان زهير رمضان

أصالة تنعي الفنان زهير رمضان بكلمات مؤثرة