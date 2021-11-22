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بالرغم من خلافهم..

أصالة تنعي الفنان زهير رمضان بكلمات مؤثرة

الفنانة اصالة والفنان زهير رمضان
الفنانة اصالة والفنان زهير رمضان
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الإثنين، 22-11-2021 08:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
نعت الفنانة السورية أصالة نصري الفنان السوري الراحل ونقيب الفنانين زهير رمضان بكلمات مؤثرة، بالرغم من الخلافات الكبيرة التي كانت بينهم.
وقالت الفنانة أصالة في نعيها :" لله يرحمه ويغفر له ولو ظلمني بيوم برأيه أنا مسامحته وربي يجمعه بأبي وكل الطيبين اللي راحوا بالجنة.. ويعين أهله وحبايبه ويحفظ بلدنا اللي كلنا بنعشق ترابها كل واحد فينا بطريقته".
و لاقي نعي أصالة رضاء جمهورها مؤكدين علي نبل موقفها وإنسانيتها، وتحديدا بعدما أطلق زهير رمضان بحقها كثيراً من التصريحات النارية، وآخرها عام 2019.
جدير بالذكر أن زهير رمضان قال في تصريحات سابقة إن أصالة ليست فنانة، لأنها غير مسجلة في نقابة الفنانين في سوريا.
 

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