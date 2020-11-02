الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تحذر مواطنيها في هذه الدولة

«شكري» يرد على تصريحات «ترامب» بإمكانية تفجير سد النهضة

العاهل السعودي يعزي رئيس هذه الدولة

مفاجأة.. موسيماني يستقدم مواطنه العالمي لدعم هجوم الأهلي

يقتل زوجته بعد معاشرتها فجرًا والسبب صادم!

وفيات كورونا تتخطى الـ 1.2 مليون شخص في العالم

أول صور من حفل زفاف الفنانة درة على هاني سعد

شاهد.. مصري يهشم 56 سيارة في إيطاليا

قرار عاجل بحق سائق الميكروباص في حادث البدرشين

الإيداع بدار رعاية.. قرارات قوية بحق طفل المرور

ADS
 

أديب يعلق على واقعة "طفل المرور": الواد دا لازم يتظبط

عمرو أديب
أديب يعلق على واقعة "طفل المرور": الواد دا لازم يتظبط
 
الإثنين، 02-11-2020 07:41 ص أحمد عادل شعبان
أكد الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - أنه لابد من إعادة تأهيل طفل المرور بعد الواقعة التي قام بها.

وقال في برنامجه: الواد دا لازم يتظبط لمصلحته ولمصلحة أبوه وأمه.

وتابع أديب أن هناك الكثيرون من القضاه والضباط والشخصيات العامة يخشون أن يظهروا بمظهر استغلال وظيفتهم، حيث يقسون على أطفالهم حتى لا يرتكبون أي واقعة أو فعل يخالف القانون، مؤكداً: "هي دي أصول التربية".

وبقول للمصريين أن ماقام به وكيل النيابة او وزارة الداخلية في حدود القانون، لافتاً الى هناك الكثير من جرائم الاحداث لا يوجد مجال للعمل فيها.
 

إقرأ ايضا

72cf4197-244a-411d-9981-47a2f717bf07-1024x985

أول صور من حفل زفاف الفنانة درة على هاني سعد

عمرو+كمال

عمر كمال يرد على مهاجميه: أبويا إمام جامع

طفل المرور

طفل المرور في أول ظهور له: بوست على راس أمين الشرطة .. وأنا معترف بغلطي

أخبار متعلقة

طفل المرور

تعليق ناري من نادي قضاة مصر على واقعة " طفل المرور "

عمرو أديب

عمرو أديب يحذر من مقاطعة المنتجات الفرنسية: مش عايزين نضرب نفسنا بالنار في رجلينا

عمرو أديب

تعرف على حلم مرعب يطارد عمرو أديب لمدة شهر كامل .. فما تفاصيله؟

عمرو أديب

عمرو أديب يكشف سرا لا يعرفه الكثيرون عن عمرو دياب

عمرو أديب

عمرو أديب يكشف عن رد فعل قناة الجزيرة بعد تسريب إيميلات هيلاري كلينتون