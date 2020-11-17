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أخصائية : الرجل يستطيع أن يحب امرأتين في وقت واحد بصدق ويتزوج واحدة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 17-11-2020 02:55 م متابعات- أمينة عبد العال
أكدت هبة عبد العزيز مدير وحدة المرأة و قضايا المجتمع بالمركز المصري للفكر و الدراسات الإستراتيجية أن الرجل يمكن أن يرتبط بأكثر من امرأة في وقت واحد بصدق و بإخلاص.
و أضافت في تصريحات إعلامية أن الرجل يمكن أن يعشق اثنين في وقت واحد بنفس الدرجة ، لافتة إلي أنها ترفض فكرة زواج رجل اثنين من النساء ، وأنه قبل أن يتزوج زوجة أخري يجب أن يصارح زوجته قبل الزفاف .
و أشارت إلي أنه إن لم يصارح الزوج زوجته قبل الزفاف تصبح طعنة كبيرة لها لأنه يجب أن يمنح الزوجة الأولي مطلق الحرية في استكمال حياتها معه من عدمه .  
 

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