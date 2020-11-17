أخصائية : الرجل يستطيع أن يحب امرأتين في وقت واحد بصدق ويتزوج واحدة

الثلاثاء، 17-11-2020
02:55 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت هبة عبد العزيز
مدير وحدة المرأة و قضايا المجتمع
بالمركز المصري
للفكر و الدراسات الإستراتيجية أن الرجل يمكن أن يرتبط بأكثر من امرأة في وقت واحد
بصدق و بإخلاص.
و أضافت في تصريحات إعلامية أن الرجل يمكن أن يعشق اثنين في وقت واحد بنفس
الدرجة ، لافتة إلي أنها ترفض فكرة زواج رجل اثنين من النساء ، وأنه قبل أن يتزوج
زوجة أخري يجب أن يصارح زوجته قبل الزفاف
.
و أشارت إلي أنه إن لم يصارح الزوج زوجته قبل الزفاف
تصبح طعنة كبيرة لها
لأنه يجب أن يمنح الزوجة الأولي مطلق الحرية في استكمال حياتها معه من عدمه .