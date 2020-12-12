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حسين فهمي: تعرضت للتحرش داخل الأسانسير ومش ببوس الست الطويلة

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حسين فهمي
 
السبت، 12-12-2020 12:43 م المصريون

كشف الفنان حسين فهمي، لأول مرة أسرار وكواليس عن حياته العائلية والأسرية الخاصة، وكيف يتكيف وسيم السينما مع لقب "الجد" خلال الأوقات التي يقضيها مع الأحفاد والعائل.
وقال "فهمي"، مساء أمس الجمعة، أثناء حلوله ضيفا على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، إن اسمه الحقيقي مركب وهو محمد حسين، ولقبه الذي اكتسبه عن أصاحبه "بيبسي".. هذا ما استهل به لقاءه مع الدمية الشهيرة الكوميدية. فقال مازحا " نص أصحابي ينادوني باسم بيبسي.. وأنا تاريخ ميلاده مازحًا هو 22 مارس 2020، ومتزوج ويعول ولديه 3 أولاد هم محمود ونائلة ومنة الله، معقبا: "كلهم حلوين عشان أمهاتهم حلوين".
وأكد أنه لا يحب أن يشاهد أفلامه لأنه يقوم بانتقاد نفسه كثيرا، وعن الفنانة نادية الجندى قال: "شاركت معها فى أكثر من فيلم وهى فنانة مجتهدة وملتزمة ولها جمهور عريق".
وخلال فقرة سؤال وعقاب بالبرنامج أكد الفنان حسين فهمى أنه ليس من هواة سرقة الأشياء من الفنادق، وقرر أن ينفذ العقاب على أن يقول أحب زوجاته إليه وقام بأكل "كبدة نية"، كما وضع ما نيكير فى يده كعقاب بدلا من أن يقول (من هي الفنانة الموجودة في الجيل الحالي وكان يتمنى وجودها في السبعينيات)، واعترف خلال الفقرة أنه كان يحب الفنانة نجلاء فتحى لكن "مكنش ينفع"، كما قام بتقليد ضحكة الفنانة نبيلة عبيد كعقاب بدلا من أن يقول من هى الفنانة التى لم توفق فى عمليات التجميل.
وقال فهمي عن تاريخ ميلاده مازحًا هو 22 مارس 2020، ومتزوج ويعول ولديه 3 أولاد هم محمود ونائلة ومنة الله، معقبا: "كلهم حلوين عشان أمهاتهم حلوين".

وأكمل: "بابا درس علوم سياسية في باريس، وأمي درست في السيربون.. والدتي كانت سيدة مجتمع".
وعن حياته، كشف حسين فهمي تفاصيل جديدة، قائلا:" بعمل ريجيم طول الوقت ولو زعلان من حد بمجرد إنه يبوسني أصالحه على طول، وعمري ما بوست ست أطول مني".
كشف فهمي عن أغرب موقف تعرض له، مؤكدا أنه كان في الإسانسير وتعرض للتحرش على يد مجموعة من السيدات وانتهي الموقف بتدخل الأمن.
وأضاف الفنان أنه لا يعترف بكلمة أحفاد فهم أولاد أولاده وليسوا أحفاده كما لا يحب أن يناديه أحد بـ "جدى" فهم ينادونه بحسين، وأوضح خلال اللقاء أن مصطفى فهمى أخيه يصغره فى السن بسبع سنوات .
أشار إلى أن تحيه كاريوكا هي من علمته الرقص، حيث قال:"علمتني ازاي ارقص رجالي وكان المفترض أن أرقص فى إحدى مشاهدها حينها سألت الفنان رشدى أباظة فقال لي إن تحية هى أنسب من يعلمني، وبالفعل ذهبت إليها وبدأت أتعلمه خطوة خطوة".
 

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