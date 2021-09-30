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8 مليون دولار في غرفة سرية.. الداخلية تحبط مخطط إخواني (تفاصيل)

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الخميس، 30-09-2021 07:13 م
نجح قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في إجهاض مخطط لتنظيم الإخوان ، يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم، من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.
أشارت معلومات قطاع الأمن الوطني، إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز في المخطط، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت؛ حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم، واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية، في محاولة للتحايل والإلتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.
وأضافت المعلومات أن الإخواني يحيى مهران استغل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، في إخفاء أموال التنظيم؛ وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، عثر على غرفة سرية داخل الشقة، تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال، وبداخلها مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي، وبعض العملات الأخرى، فضلاً عن كمية من الذخائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن، وإجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمنه واستقراره.
 

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