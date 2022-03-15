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6 كلمات.. ماذا كتب حارس مرمى الأهلي قبل انتحاره؟

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الثلاثاء، 15-03-2022 10:34 ص
قبل وفاته بساعات قليلة، كتب حارس الأهلي زياد إيهاب عبر صفحته على موقع «فيسبوك» تدوينة غامضة قال فيها: «محدش فاهم اللي فيا ومحدش هيفهمه»، دون أن يوضح، ما أثار الحيرة لدى متابعيه الذين صدموا بعد إعلان خبر وفاته.
وأزالت النيابة العامة غموض واقعة مصرع زياد إيهاب، حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين، بعد العثور على جثته، صباح الأحد، أسفل عقار في منطقة عين شمس.
كشفت تحقيقات النيابة مرور زياد إيهاب بضائقة نفسية، بعد أن رفض والده زواجه من فتاة، فأقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى العقار محل سكنه في عين شمس.
واستمعت النيابة العامة لأقوال والدي حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين زياد إيهاب، بعد تلقيها بلاغ بدخول المتوفَّى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو.
وناظرت النيابة العامة جثمان الشاب وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلاتُ المراقبة المطلة عليه.
وفي وقت مبكر من صباح الأحد، فاجأ أهله بإلقائه نفسه من الطابق الثاني عشر من العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.
وقررت النيابة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة.
يبلغ زياد إيهاب من العمر 19 عاما، وهو حارس فريق الشباب بالنادي مواليد 2003، وكان يعد من الحراس المميزين جدًا في قطاع الناشئين بالنادي ومرشح لدخول الفريق الأول في الفترة المقبلة.
ويشارك زياد إيهاب في مباريات فريق الشباب في النادي الأهلي بصفة منتظمة، كما أنه من اللاعبين المُلتزمين داخل الملعب وخارجه.

 

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