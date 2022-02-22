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بسبب الظلم.. ريهام سعيد تترك وصيتها في رسالة مُبكية: هموت قريبًا

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ريهام سعيد
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الثلاثاء، 22-02-2022 11:52 ص
أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، ابتعادها عن السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها تشعر أنها ستفارق الحياة قريبًا وتريد أن تقضي وقتها مع أولادها،كما ذكرت في منشور طويل كتبته عبر حسابها بموقع انستجرام، أنها ربما تعاني من السحر، وأكدت أنها لن تسامح من تقوم بعمل السحر من حين لآخر لها.
وكتبت ريهام سعيد: "أقسم بالله كل حرف هاكتبه صادق و من قلبي، أنا حاسة إني أنا هموت قريب، عشان كده هبعد عن السوشيال ميديا، عشان أقعد مع أولادي أكتر وقت ممكن، خصوصا ابني الصغير، يمكن سحر يمكن اكتئاب و يمكن حقيقي، غالبا احساس الظلم كان بيقتلني بالبطيء في يوم من الأيام الدنيا قامت عليه عشان تعلب، أما المعراج و انكارها عادي، تامر أمين يغلط في الصعايدة قاصد أو مش قاصد يتوقف 3 شهور لكن أنا أعمل أكبر حملة للسمنة، و أعالج آلاف من السمنة و عمليات ببلاش، و يفتروا عليه و يقولوا إني قلت أن ريحتهم و حشة و أتوقف سنة".
واستكملت: "لو فضلت أحكي هاحكي كتير بس أنا موجوعة و مش قادرة أحكي، أنتوا ظالمين، بتمشوا بكلمة من غير، ماتشوفوا و لا تفهموا، عندي كلام كتير أقوله على كمية مواقف فيها ظلم رهيب، لو مت أنا مش مسامحة، مش مسامحة أي حد قال عليه كلمة واحدة مش حقيقية أو على السمع، ومش مسامحة اللي بتسحرلي كل شوية".
وأردفت:"كلمت ناس كتير يساعدوني أحقق حلمي وأمثل، مش عايزه أقولكوا الرد، و ناس ياما و قفت جنبهم، كل دور أعمله، المخرج يقول لي أنه هايكسر الدنيا، بس هي ماشية بالشطارة؟، أنا عايزة أقولكوا إلى اللقاء، يمكن لمًا أخف لو عيانة، يمكن لما اتعالج من السحر لو مسحورة، يمكن في الجنة بإذن الله لو مت، ماتظلموش حد لأن أنا بعد ما تعبت أوي أوي ظلمتوني، أيوه حتى لو ليه أعداء أنتوا ساعدتوهم".
كما وجهت ريهام سعيد رسالة إلى الرئيس السيسي كاتبة:"آخر حاجة هوجهها للريس، أنا لو مت وصيةي، أولادي يعرفوا أنا حققت و عملت إيه، لأن اكيد حضرتك مش عارف برضوا، أنا أولادي اتعذبوا ورايا في المحاكم و القضايا، أنا ابني كان عنده شهرين زارني في السجن، أنا بهدلت أهلي معايا عشان ولا حاجة، كنت فاهمة إني هصلح الكون".

 

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