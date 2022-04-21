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500 جنيه في الساعة.. ضبط سيدة متلبسة بممارسة الدعارة في نهار رمضان

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الخميس، 21-04-2022 02:24 م
باشرت جهات التحقيق في البحر الأحمر، التحقيقات في واقعة ضبط سيدة أدارت شقتها السكنية لممارسة أعمال الدعارة خلال شهر رمضان.
وطلبت جهات التحقيقات، تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر حول الواقعة، كما قررت حبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب في البحر الأحمر، قيام السيدة بعرض نفسها على راغبي المتعة الحرام مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة.
كما شرحت تحريات الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر، قيام السيدة المذكورة بإدارة شقتها لتسهيل عمليات الدعارة والأعمال المنافية للآداب، واستقبال راغبي المتعة الحرام دون تمييز خلال شهر رمضان الكريم.
وجرى ضبط المتهمة من قبل الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر، وذلك داخل شقتها حال ممارستها الرذيلة مع شخص مقابل 500 جنيه للساعة الواحدة.
وكان ضباط مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنوا من ضبط سيدة بتهمة إدارة شقتها السكنية في الأعمال المنافية للآداب بمنطقة القيادات في مدينة الغردقة.
وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من اللواء أشرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن العقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، والمقدم محمود عبد الوهاب، معاون مباحث الآداب، من ضبط سيدة تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب بمنطقة القيادات وسط مدينة الغردقة.
وقد وردت معلومات للعقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، تفيد برصد سيدة تدير شقتها في الأعمال المنافية للآداب في شهر رمضان الكريم، وبتقنين الإجراءات تم ضبطها داخل شقتها أثناء ممارسة الرذيلة مع أحد الأشخاص مقابل 500 جنيه في الساعة.
 

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