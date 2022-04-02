دول عربية تعلن أن غدًا الأحد أول أيام شهر رمضان

السبت، 02-04-2022
09:43 ص
أعلنت كل من سلطنة عمان والأردن وأندونيسيا وسلطنة بروناي
وماليزيا رسميا عدم رؤية هلال
شهر رمضان
، وأن الأحد 3 إبريل أول أيام شهر رمضان
المبارك.
فيما أعلنت كل من مصروالسعودية والكويت والبحرين واليمن والعراق
وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا أن السبت هو أول أيام شهر رمضان
.
وأكد علماء الدين أن النية شرط مؤكد في صحة صيام رمضان
، ولذا
فإنه يجب على كل من يعزم على الصوم أن ينوي بلسانه أو بقلبه في أي جزء من أجزاء الليل،
ولو قبل الفجر بلحظة، كما أنه يجوز أن ينوي مرة واحدة لجميع أيام شهر رمضان
، أو كل
ليلة، وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يبيِّت الصيام من الليل، فلا
صيام له» .