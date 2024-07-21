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ينهي حياة شقيقته في "كرداسة" بطريقة وحشية لسبب صادم

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ينهي حياة شقيقته في "كرداسة" بطريقة وحشية لسبب صادم

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الأحد، 21-07-2024 10:29 ص

 

أنهى شاب حياة شقيقته بطريقة وحشية عندما فشل في سداد الأموال التي اقترضها منها فتخلص منها بقتلها وأشعل النار في جسدها داخل منزل عائلتها بكرداسة في محافظة الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل وبها حروق بالوجه ومعظم أجزاء الجسد داخل منزل عائلتها والمتروك منذ فترة ولم يقيم فيه أحدا وتبين اختفاء مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول.

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليها والتي أقرضته مبلغا من المال ورفض رده فهددته بفضح أمره أمام أفراد العائلة فاستغل وجودها في زيارة لمنزل العائلة المتروك منذ فترة وغير المأهول وتسلل إلى الداخل وطعنها عدة طعنات وأشعل النار في جسدها.

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