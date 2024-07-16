"استضافوه وأكرموه".. شاهد لحظة النطق بإعدام قاتل المصريين الثلاثة في قطر





دخل المتهم بقتل ثلاثة مواطنين مصريين في دولة قطر في نوبة من الانهيار، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالته إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي حول إمكانية إعدامه.

وظهر المتهم في الفيديو وهو منحني الرأس، بعدما نطق القاضي بالحكم.

وتوجه أحد المتواجدين في قاعة المحكمة إلى المتهم وبدأ في توجيه كلمات حادة له قائلا "قتلتهم ليه وهما كانوا بيصرفوا عليك، قتلتهم ليه جاي تعيط ليه دلوقتي".

جدير بالذكر أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عامًا، وهو من عزبة "المرجوشي" في بهتيم، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، قتل الضحايا بعد استضافتهم في مسكنهم في قطر، حيث استخدم سكينًا لطعنهم بشكل مميت وتسبب في وفاتهم، وفقًا لتقرير الطب الشرعي الذي أرفق بالتحقيقات.