أول قاض سيتم إعدامه.. ماذا قال قاتل زوجته شيماء جمال بعد تأييد الحكم





قررت محكمة النقض تأييد حكم إعدام القاضي أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وشريكه حسين محمد إبراهيم الغرابلي بتهمة قتل زوجة الأول الإعلامية شيماء جمال، ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين.

وتسلم المحامي إبراهيم طنطاوي، دفاع المستشار أيمن حجاج، قاتل زوجته المذيعة شيماء جمال، رسالة كتابية من المتهم، عبر فيها عن رضاه التام بما حدث.

وقال طنطاوي، أن أيمن حجاج أكد في رسالته الكتابية، أنه مصمم أن يأخذ حقه من شيماء جمال أمام قاضي السماوات والأرض جزاء ما تسلطت عليه في الدنيا وأوصلته إلى تلك النهاية".

وأشار إلى أن موكله تابع خلال رسالته قائلا: "وعند الله تجتمع الخصوم، وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون".

وأضاف القاضي المتهم : "حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد يظلم أسرتي بسببي ومش هسامح أي حد، وأنا وكل اللي ظلمتهم شيماء هناخد حقنا منها يوم الحساب بين يد ربنا".