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يقطع أذن زوجته ويطعنها 18 طعنة.. جريمة بشعة تهز حلوان

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يقطع أذن زوجته ويطعنها 18 طعنة.. جريمة بشعة تهز حلوان

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Teads
الأحد، 19-06-2022 09:31 ص

ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل تعدى على زوجةه بقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض وطعنها 20 طعنة نافذة في الكتفين والبطن داخل مسكنهما في حلوان.
وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المستشفيات، بوصول ربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر، مصابة بطعنات نافذة.
وانتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى، وبالفحص تبين أن المجني عليها حالتها خطيرة، ولا يمكن مناقشتها، كما تبين وجود قطع بالأذن اليمنى لديها، مع إصابتها بـ18 طعنة في أنحاء جسدها، بسبب الخلاف على مصروف البيت.
وبالتحري تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج المجني عليها الخلافات الزوجية، حيث تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 

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