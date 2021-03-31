«يقضي حاجته عاريًا».. فنان شهير يصدم الجميع ويرد:«هتفضلوا بقر»

الأربعاء، 31-03-2021
03:07 م
المصريون
صدم الممثل السوري الشهيرعبد المنعم عمايري المتابعين، عبر مواقع التواصل
الإجتماعي، بصورة ظهر فيها عاريا
ً من المنطقة السفلية ويقضي حاجته
داخل الحمام،
بمشهد وُصفه البعض بـ"المقرف والمقزز"، كما إعتبر آخرون أنه أضاع مسيرته
الفنية بهذا المشهد المقزز.
وتبيّن أن الصورة مأخوذة من كواليس مسلسل "قيد مجهول"، الذي
يشارك في بطولته عبد المنعم، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، ويتناول
العديد من القضايا التي يحقق فيها الأمن الجنائي، والتي لا تخلو من عنصر الإثارة
والتشويق
غير ان عمايري رد على هذه الانتقادات ودافع عن هذا المشهد قائلا:” عفكرة
اللي عم ينتقدوا نفسهن شافوا مسلسل صراع العروش وضلوا سنة عم يحكوا عن روعة
المسلسل والاداء والتمثيل والاخراج للمسلسل الاجنبي …حاجتكن بقا دافنينو سوا
…وبيكفي ازدواجية معايير اذا شفتو بوسة او حمام او اي شي”.
وأضاف عبد المنعم عمايري: “عجبكم احضروا سوري ما عجبكم بطريقكم ع الدراما
الاجنبية الله يهنيكم بتضللو بقر …الكلام موجه للي بيعرف حالو وشكرا لجمهورنا
الذكي الراقي”.
غير ان رد عمايري اثار موجة جديدة من الانتقادات حيث كتب احدهم “قرف !!!!
الأجنبي اخلاقه وطريقة حياته بتسمح يعمل هالمشاهد الخارجه والخادشه ولما يجي العيب
من صاحب العيب مو عيب ولا مستغرب ..بس احنا مسلمين وعرب وقبل اي شي شوية احترام
للمشاهد وخصوصا الكبير بالسن والأطفال والمراهقين ..اتركوا خطوط حمراء لعملكم
علشان الناس والمشاهد يحترمكم”.
ويعرض “قيد مجهول” عبر منصة إلكترونية، وهو مؤلف من 8 حلقات من نوع ”
السايكو دراما” وتم تصويره في لبنان خلال العام الماضي، من بطولة “باسل خياط” و
“عبد المنعم عمايري” و” نظلي الرواس” و”هيا مرعشلي” و”جيانا عيد” و”إيهاب شعبان”
وغيرهم، وهو من كتابة لواء يازجي ومحمد أبو لبن وإنتاج محمد مشيش. بينما لاقت بعض
مشاهده انتقادات واسعة.