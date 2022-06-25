يقفز بسيارته في قناة السويس بسبب معاناته من ظلم زوجته (فيديو)
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Teads
السبت، 25-06-202201:07 م
أقدم مواطن على القفز بسيارته في قناة السويس، من مرسى معديات
بورسعيد، غير ان الغواصين وعدد من المواطنين تمكنوا من إنقاذه و انتشال السيارة بقاطرات
هيئة قناة السويس .
وجاءت المفاجأة لحظة انقاذ المواطن من منطقة مرسى معديات
بورسعيد بالقنال ليتضح انه هو من اقدم على قرار انهاء حياته لما بدى عليه من حالة هياج
رافضا للإنقاذ صارخا " سيبونى انا عاوز اموت " ، حسب صدى البلد.
فيديو بثه الشاب ابن بورسعيد قبل لحظات من اقدامه على انهاء حياته، يكشف السبب وهو ظلمزوجةه وتضحيتها
بعشرة زوج دامت قرابة 20 عاما .
وشدد الزوج خلال الفيديو انه اتخذ قراره بسبب خلافات عائلية
بينه وبين زوجةه، مطالب خلاله الأصدقاء والأقارب بأن يتذكروه بالخير؛ في دليل علي أنه
ينوي إنهاء حياته.
وكشف الشاب في فيديو على صفحته على التواصل فيس بوك، أن هناك
مشكلات بينه وبين زوجةه، وأنه تعرض للظلم الشديد، وتم إخراجه من بيته، والحديث عن سمعته
وشرفه، وكذلك حرمانه من رؤية أبنائه؛ مما جعله يقدم على إنهاء حياته.
وأغلق الشاب الأربعيني هاني ، نوافذ السيارة الأجرة، وانتظر
حتى لحظة عدم وجود معدية الركاب بمرسي المعديات، وتوجه إلى المجرى الملاحي قائدا للسيارة،
وقفز بها في القنال من مرسى معديات بورسعيد .
وتمكن المارة والأهالي من فتح باب السيارة، قبل أن تختفي
في مياه القناة، وأخرجوا الشاب، وهو يقول لهم: سيبوني، أنا عاوز أموت، وأصر الأهالي
على إخراجه من المياه قبل أن يلقى مصرعه.
وانتشلت رافعة عملاقة، السيارة، من المجري الملاحي؛ بعد أن
تم ربطها عن طريق الغطاسين المدربين، وكانت نوافذ السيارة مغلقة تمامًا بواسطة الشاب
حتى لا يتمكن أحد من إنقاذه.