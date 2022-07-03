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ينشر فيديو مخل لزوجته داخل غرفة النوم ويتهمها بـ"الانحراف"

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ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 03-07-2022 10:51 ص

تخلى زوج عن كل معاني الرجولة والقيم، وصوّر زوجةه أثناء تبديل ملابسها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على إثر خلاف بينهما.
وفي التفاصيل، فقد استغاثت الزوجة وهي من محافظة الغربية مطالبة من الأجهزة المعنية التدخل من أجل رد كرامتها وحمايتها من فضائح زوجها.
وقالت السيدة "م.أ" إن زوجها نشر لها صورا أثناء تغيير ملابسها على الملأ بعد حدوث خلافات بينهما .
وأضافت في تصريحات صحفية إنها تزوجة منه بعد إلحاح ثم اكتشفت أنه متزوج من فتاة روسية وعندما علمت تلك الفتاة أنه تزوج مني قامت بخلعه .
وتابعت: تعرض هو لأزمة مادية فدخل في تجارة الممنوعات رفقة شقيقه ، وعندما رفضت هذا الأمر حرصا مني على مستقبله ومستقبل الأسرة قرر الانفصال عني.
واستدركت: المشكلة بدأت حين نشر لي على الملأ صورا أثناء تغيير ملابسي ، و زعم أنه اكتشف سوء سلوكي ، مضيفة: مع أن تلك الصورة قام بالتقاطتها أثناء زواجنا في منزل الزوجية.
 

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