يذبح عمه في عيد الأضحى بالجيزة والسبب صادم

الإثنين، 11-07-2022
12:17 م
شهدت قرية برويش بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة
،
جريمة
مروعة إثر قيام عاطل بذبح عمه أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلاف على الميراث
، نتج
عنها حدوث طعنات بالجسد وذبح بالرقبة.
تلقت مديرية مباحث أمن الجيزة
إخطارا من مركز شرطة العياط
يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بقرية برويش بدائرة المركز،
وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبإجراء التحريات
تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه ، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال
المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت
النيابة العامة التحقيق.