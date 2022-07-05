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عرض زوج شيماء جمال المتهم بقتلها على الطب الشرعي.. لماذا؟

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شيماء جمال
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الثلاثاء، 05-07-2022 02:13 م

أكد مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعى، أن المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال ، تم عرضه على الطب الشرعى منذ يومين .

وأشار المصدر، فى تصريحات لـ صدى البلد- ، إلى أنه لم يتم توقيع الكشف الطبى عليه ، بل إنه حضر  لعرض عليه بعض العينات من وما تم العثور عليه فى موقع الحادث وإجراء بعض المقارنات معه  ، تتعلق بملابسات الواقعة ، وذلك بناء على طلب النيابة.
وأضاف المصدر: " انتهينا من كل ما يتعلق بالقضية ،وأرسلنا ملفها والتقرير النهائى الى النيابة وهى صاحبة الاختصاص لاستكمال التحقيقات وإصدار التصاريح المتعلقة بالقضية .
وفي وقت سابق أكد مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعي، أن تحليل البصمة الوراثية أثبتت أن الجثة التي تم العثور عليها في إحدى مزارع البدرشين، هى جثمة المذيعة شيماء جمال.

وأضاف المصدر أنه تم تطابق البصمة الوراثية لوالدة الضحية مع الجثة، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد تقرير نهائي يتضمن نتائج التشريح تمهيدًا لإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ قرار تصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها.

وأضاف المصدر المسئول بمصلحة الطب الشرعي، أن استدعاء القاضي المتهم بقتل زوجته شيماء جمال هو اختصاص أصيل للنيابة العامة وليس للطب الشرعي أي دور فيه، وأنه بمجرد حضور المتهم سيتم إجراء الكشف الطبي عليه، حسب قرار النيابة العامة، ومن المتوقع أن تتسلم أسرة المجني عليها جثمانها اليوم تمهيدًا لدفنها في مقابر العائلة.
 

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