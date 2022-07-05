9 أيام إجازة رسمية للموظفين بالدولة

الثلاثاء، 05-07-2022
09:04 ص
أصدر الدكتور مصطفى
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً فيما
يخص إجازة عيد الأضحى .
ونص القرار بأن تكون
الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس
الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية
مدفوعة الأجر للعاملين فى
الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع
العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد
المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وبهذا يكون مجموع الإجازة الرسمية 9 أيام، تبدأ الجمعة وتنتهي يوم السبت من الأسبوع الذي يليه.