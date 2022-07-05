الثلاثاء 05 يوليه 2022
توقيت مصر 23:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هزت الأردن.. لحظة استخراج جثتين لطفلتين بعدما قتلهما والدهما ودفنهما في المنزل(فيديو)

عرض زوج شيماء جمال المتهم بقتلها على الطب الشرعي.. لماذا؟

شاهد.. مصرع أمين حزب «حماة وطن» رفقة عروسته في شهر العسل بشرم الشيخ

تحرش بشقيقته فغرز المطواة في قلبه

جامعة الأزهر تعلن انسحابها من منظمة عالمية بسبب «المثليين جنسيًا»

أول تعليق من فريد الديب على قبوله الدفاع عن قاتل نيرة أشرف: ميهمنيش الرأي العام

تشققات في سد النهضة.. وخبير: انهياره كارثة على مصر والسودان

بعد انتقاله لبايرن ميونيخ.. «ماني» يوجه صدمة غير متوفعة لـ«صلاح» وليفربول

هل يمكن للحاصلين على تأشيرة سياحية أداء الحج؟.. السعودية تحسم الأمر

الدولار يقترب من الـ 19 جنيهًا والريال السعودي يتخطى الخمسة جنيهات

ADS
 

9 أيام إجازة رسمية للموظفين بالدولة

مصطفى-مدبولى
مصطفى مدبولي
Native
Teads
الثلاثاء، 05-07-2022 09:04 ص
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً  فيما يخص إجازة عيد الأضحى .

ونص القرار بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وبهذا يكون مجموع الإجازة الرسمية 9 أيام، تبدأ الجمعة وتنتهي يوم السبت من الأسبوع الذي يليه.

 

إقرأ ايضا

2022_6_27_23_45_17_341

عرض زوج شيماء جمال المتهم بقتلها على الطب الشرعي.. لماذا؟

555

شاهد.. مصرع أمين حزب «حماة وطن» رفقة عروسته في شهر العسل بشرم الشيخ

643805

تحرش بشقيقته فغرز المطواة في قلبه

أخبار متعلقة

وقفة-عرفات

معهد الفلك يعلن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

2021_5_7_0_3_52_185

الحكومة: تأجيل كل الزيادات المقررة على شرائح الكهرباء لمدة 6 أشهر لهذا السبب