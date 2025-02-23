يتناول الحبة السامة وأطفاله بعد رحيل زوجته بنفس الطريقة

أقدم زوج على تناوله "حبة الغلة" السامة وإعطاء هذه الحبة لطفليه، في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

واتضح من التحقيقات الأولية أن الرجل تناول الحبة السامة وأعطاها لطفليه (11 عاما، و9 أعوام) حزنا على وفاة زوجته التي رحلت قبل شهرين، إضافة إلى مروره بضائقة مالية.

ويشار إلى أن الرجل، فارق الحياة بسبب تناول عدة حبات غلة، فيما تم إنقاذ الطفلين، بعد إجراء غسيل معدة لهما وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة.

وبعد انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، تبين وفاة الرجل، الذي أعطى هذه الحبوب السامة لطفليه، وتم إنقاذهما.