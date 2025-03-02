ياسمين عبدالعزيز وشقيقها يسخران من أحمد العوضي ويثيران الجدل

علقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على ظهور أحمد العوضي ضحية برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" تقديم الفنان رامز جلال.

ونشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك"، صورة ساخرة لـ باسم يوسف، وهو يتناول الفشار.

كما علق الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على ظهور أحمد العوضي طليق شقيقته في حلقة برنامج "رامز إيلون مصر"، تقديم الفنان رامز جلال.

وكتب عبدالعزيز، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رب الحقوق يردها مهما طال الزمن .. اقعد انت واشرب قهوتك واتفرج علي حكمته وعدله".

وسخر وائل، من ظهور رامز جلال مرتديًا زي روبوت، مستعينًا بصورة للفنان الراحل سمير غانم من مسرحية "أخويا هايص وأنا لايص"، قائلًا: " خدت حاجه من الدنيا .. طب خد".

حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا في الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع على قناة "MBC MASR".







