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شاهد لحظة وفاة أدهم السلحدار في الملعب بعد هدف فريقه القاتل في آخر دقيقة

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أدهم السلحدار
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الخميس، 02-12-2021 09:17 م
تداول تشطاء على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، فيديو للحظة وفاة أدهم السلحدار  نجم الإسماعيلي السابق، والمدير الفني لفريق المجد السكندري ، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، داخل الملعب بعد فرحته بهدف فريقه في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة اليوم الخميس.
وفاز فريق المجد السكندري، على نظيره الزرقا بهدف دون رد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
وخلال احتفال اللاعبين والجهاز الفنى للمجد سقط أدهم السلحدار على الأرض مغشيا عليه وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وسادت حالة من الصدمة في الوسط الرياضي، وعبر الجميع عن حزنهم، كما أصدر العديد من الأندية بيانات نعي للراحل.

 

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