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وفاة الفتاة العملاقة عن عمر 29 عامًا بعد صراع مع المرض

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الأحد، 05-12-2021 09:27 ص
أكدت وسائل إعلام وفاة الفتاة العملاقة هدى شحاتة عبد الجواد (29 عاما) التي دخلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية،بعد معاناة مع المرض.
وأعلن أنه سوف يتم تشييع جثمان هدى شحاتة اليوم 5 ديسمبر بمقابر أسرتها الكائنة بمركز الحسينية.
وسبق لروحية عبد العزيز عبد الرحمن والدة هدى وقالت إنه عقب ولادة ابنتها كانت تنمو بشكل طبيعي، وبعد مرور عدة سنوات بدأ جسدها يتضخم وطولها يزداد.
وأضافت أنها ترددت بها على الأطباء الذين أكدوا أنها تعاني من خلل بالغدة النخامية مما أصابها بتضخم فى جسدها، مشيرة إلى أنها حاولت علاجها لكن دون جدوى وصرحت بأن ابنتها لم تكمل دراستها بسبب تنمر زملائها، وذكرت أن ابنها محمد شقيق هدى يعاني من الحالة المرضية نفسها.
 

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