الأربعاء 07 أغسطس 2024
توقيت مصر 02:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مصر ترفض المشاركة في صد هجوم إيران المحتمل ضد إسرائيل

انقطاع التيار بالكامل عن محافظة أسوان.. والحكومة ترد

فنان مصري يتصدر التريند بعد امتلاكه سيارة سعرها تخطى الـ100 مليون جنيه

"ولادي عملولي بلوك".. طليق آيتن عامر يهاجم شقيقتها

وفاة الفنان محمود بندق عن عامر ناهز 47 عاماً

تفاصيل إخلاء سبيل إسلام البحيري

صعود تاريخي للدولار أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

ماذا قال إبراهيم فايق عن قرار الرئيس في قضية أحمد رفعت؟

"أمي كانت خايفة تدفن لوحدها".. تفاصيل جريمة غريبة في القاهرة

موعد مباراة مصر والمغرب على البرونزية في أولمبياد باريس

"ولادي عملولي بلوك".. طليق آيتن عامر يهاجم شقيقتها

17
ا
الثلاثاء، 06-08-2024 12:06 م


شن مدير التصوير محمد عز العرب طليق الفنانة أيتن عامر هجوما عليها وعلى إحدى شقيقاتها.

وكتب مدير التصوير محمد عز العرب :" يعني تسمع واحدة من الخالات وانت بتكلم ابنك اللي بتدعي العقل، وأنها بتفهم في الاصول بتقول لبنتك هو اخوكي مبيسلمش عليه ليه يرد بخوف بكلم بابا.

تابع :" فبيتقفل الصوت عشان متسمعش بيتقال ايه وتشوفه بيعيط ويقولك انا هقفل ويتعملك بلوكات على كل وسائل التواصل بولادك وتقولي اهدى".

وقال مدير التصوير  محمد عز العرب طليق أيتن عامر: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومانعهم من أبوهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم، ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدره وعقابه يا منافقين".

أثار الجدل محمد عز العرب طليق الفنانة أيتن عامر بعد الرسالة التي نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الإنستجرام دون أن يذكر إلى من وجهها، ولكنه تحدث عن سبب منعه من رؤية أبناءه ومنعهم من رؤية عائلتهم من جهة الأب.محمد عز العرب: حسبي الله في اللي أذى أولادي".

 

إقرأ ايضا

66b0ad894c59b70dc8555f49

مصر ترفض المشاركة في صد هجوم إيران المحتمل ضد إسرائيل

66b0c12a42360418835ceab7

انقطاع التيار بالكامل عن محافظة أسوان.. والحكومة ترد

66b096ab4c59b70c7a4c6003

فنان مصري يتصدر التريند بعد امتلاكه سيارة سعرها تخطى الـ100 مليون جنيه

أخبار متعلقة

52021255124357128380

عبير تطلب الطلاق: اتجوز بنت خالته واحنا في شهر العسل

Capture

نجل سيدة الشرقية التي ضربتها زوجته : مراتي طالق

م

يطلق زوجته لأغرب سبب!

BB1pJnOi

شيرين عبد الوهاب ترد على أنباء عودتها لـ حسام حبيب (بيان رسمي)

Capture

الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد تعلن طلاقها من الشيخ مانع وتكشف السبب الصادم

عضوة

"زوجي بيخوني ومفيش بينا أي علاقة زوجية".. عضوة بالفتوى تفاجئها بالرد