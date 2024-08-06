"ولادي عملولي بلوك".. طليق آيتن عامر يهاجم شقيقتها





شن مدير التصوير محمد عز العرب طليق الفنانة أيتن عامر هجوما عليها وعلى إحدى شقيقاتها.

وكتب مدير التصوير محمد عز العرب :" يعني تسمع واحدة من الخالات وانت بتكلم ابنك اللي بتدعي العقل، وأنها بتفهم في الاصول بتقول لبنتك هو اخوكي مبيسلمش عليه ليه يرد بخوف بكلم بابا.

تابع :" فبيتقفل الصوت عشان متسمعش بيتقال ايه وتشوفه بيعيط ويقولك انا هقفل ويتعملك بلوكات على كل وسائل التواصل بولادك وتقولي اهدى".

وقال مدير التصوير محمد عز العرب طليق أيتن عامر: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومانعهم من أبوهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم، ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدره وعقابه يا منافقين".

أثار الجدل محمد عز العرب طليق الفنانة أيتن عامر بعد الرسالة التي نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الإنستجرام دون أن يذكر إلى من وجهها، ولكنه تحدث عن سبب منعه من رؤية أبناءه ومنعهم من رؤية عائلتهم من جهة الأب.محمد عز العرب: حسبي الله في اللي أذى أولادي".