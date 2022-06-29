وكيل النيابة يكشف مفاجآت جديدة أثناء مرافعته في قضية نيرة أشرف ويبرئها من هذا الأمر (فيديو)

الأربعاء، 29-06-2022
01:34 م
نشرت الصفحات الرسمية للنيابة العامة على مواقع السوشيال ميديا الفيس بوك
ويوتيوب منذ قليل، مرافعة
ممثل النيابة العامة
فى قضة مقتل الطالبة بجامعة المنصورة
نيرة أشرف
على زميلها محمد عادل
بالسكين لرفضها الارتباط به.
وكشف وكيل النيابة خلال مرافعة
ه مفاجآت
جديدة في القضية، وفق الفيديو .
وأحالت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري ، اليوم،
أوراق محمد عادل
للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل
للنطق بالحكم، بتهمى قتل زميلته الطالبة نيرة أشرف
عمدا مع سبق الاصرار أمام جامعة
المنصورة يوم 20 يونيو.
وجاء قرار المحكمة بعد 8 أيام فقط من وقوع الجريمة البشعة، وفي ثاني جلسات
المحاكمة التي بدأت امس الاول.