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هجوم على سعد الصغير بسبب تحوله إلى امرأة في السعودية

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الأحد، 06-02-2022 09:56 ص

تعرض الفنان سعد الصغير، لانتقادات حادة بعد ظهوره وهو يرتدي ملابس نسائية ويجري حوارا ساخرا مع مذيعة إماراتية خلال وجوده في السعودية.
ونشرت الفنانة والمذيعة، مهيرة عبد العزيز، فيديوهات عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، أمس السبت، ظهرت خلالها وهي ترقص مع سعد الصغير في كواليس مسرحة "كازانوفا"، التي تعرض بموسم الرياض.
وظهر سعد بمظهر نسائي، حيث ارتدى ملابس مكشوفة وشعرا مستعارا، ووضع كمية كبيرة من الماكياج على وجهه، ورغم أنه على ما يبدو كان يجسد دور امرأة في المسرحية، إلا أن عددا كبيرا من المتابعين هاجموه وانتقدوا تصرفاته هذه.
وانطلق عرض مسرحية "كازانوفا" يوم الأربعاء الماضي في بوليفارد الرياض بالسعودية. وهي من بطولة حسن الرداد، ونسرين طافش، وعمرو يوسف، وحمدي المرغني، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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