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ذهبت مع زوجها الفنان للاحتفال بزواجهما .. فعادت بجثته في نعش .. أحزان فنانة شهيرة

فنانة
ذهبت مع زوجها الفنان للاحتفال بزواجهما .. فعادت بجثته في نعش .. أحزان فنانة شهيرة
 
الثلاثاء، 12-01-2021 08:35 ص خلود عادل
في حياة كل فنان العديد من القصص المأساوية شأنه شأن أي إنسان ، لم تكن نجمة اليوم استثناءً من هذا الأمر.

وتحل اليوم 12 يناير ذكرى وفاة الفنانة ليلى فوزي التي اكتسبت شهرة واسعة بسبب أدوارها المتنوعة.

و تزوجت الفنانة ليلى فوزي 3 مرات ، الأولى كانت من الفنان عزيز عثمان صديق والدها لكن تم الطلاق بعد فترة ، ثم تزوجت من الفنان أنور وجدي وذهبا لقضاء شهر العسل بالخارج لكن المرض غلبه واضطر لإجراء جراحة في الخارج لكن لم تنجح وظل في السويد لمدة 4 أشهر حتى توفي لتعود به في نعش إلى القاهرة.

وبعد ذلك تزوجت ليلى فوزي من الإذاعي جلال معوض الذي قرأ بيان ثورة يوليو.
 

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