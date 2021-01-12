ذهبت مع زوجها الفنان للاحتفال بزواجهما .. فعادت بجثته في نعش .. أحزان فنانة شهيرة

الثلاثاء، 12-01-2021
08:35 ص
خلود عادل
في حياة كل فنان العديد من القصص المأساوية شأنه شأن أي إنسان ، لم تكن نجمة اليوم استثناءً من هذا الأمر.
وتحل اليوم 12 يناير ذكرى وفاة الفنانة ليلى فوزي
التي اكتسبت شهرة واسعة بسبب أدوارها المتنوعة.
و تزوجت الفنانة ليلى فوزي
3 مرات ، الأولى كانت من الفنان عزيز عثمان صديق والدها لكن تم الطلاق بعد فترة ، ثم تزوجت من الفنان أنور وجدي
وذهبا لقضاء شهر العسل بالخارج لكن المرض غلبه واضطر لإجراء جراحة في الخارج لكن لم تنجح وظل في السويد لمدة 4 أشهر حتى توفي لتعود به في نعش إلى القاهرة.
وبعد ذلك تزوجت ليلى فوزي
من الإذاعي جلال معوض الذي قرأ بيان ثورة يوليو.