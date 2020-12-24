وفاة جابر آل مسعود بشكل مفاجيء يسبب صدمة في الخليج

الخميس، 24-12-2020
07:45 م
محمد فضل
أعلن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الخليج عن
حزن
هم لوفاة
مشهور مواقع السوشيال ميديا القطري
جابر آل مسعود، الذي توفي عن 27 عاما،
اليوم الخميس، دون أن تتضح أسباب الوفاة
.
ومن بين مَن أعلن وفاة
نجم مواقع التواصل القطري
مدير قناة
الريان الفضائية الإعلامي ناصر بن سالمين، مؤكدا أن الشاب الراحل سيصلَّى عليه عصر
اليوم في مقبرة أبو هامور.
وقال مغردون إن ”جابر آل مسعود خلد إلى فراشه عقب صلاة الفجر
ولم يستيقظ“.
وكانت آخر تغريدة للشاب القطري
قبل وفاة
ه بعدة ساعات،
قال فيها :" "احفظ الشخص الذي تكسوك كلماته بالأمان، وتُشعرك بالعافية، ذلك
الذي إن مالت عليك الدنيا لا يميل، وإن تنكّر الكل في وجهك لا يتنكّر، ذلك الذي يزرع
فيك شعورًا عظيمًا أن الحياةَ بخير، ذلك الذي إن رآك في أسوأ حالٍ سيجُمّل الدنيا في
عينيك، بل ويخلق ألفَ سببٍ لتغدو بخير؛ احفظه ما حييت".