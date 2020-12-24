الخميس 24 ديسمبر 2020
توقيت مصر 20:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة جابر آل مسعود بشكل مفاجيء يسبب صدمة في الخليج

رجلان و7 نساء.. شرطة الرياض تداهم شقة مشبوهة فكانت المفاجأة (فيديو)

رانيا يوسف تحدث ضجة بصريحات جريئة

الخطيب وأعضاء الأهلي يشيعون جثمان رئيس الزمالك

زوجته في حالة حرجة.. إصابة أسرة رئيس الزمالك بكورونا تمنعهم من جنازته

أتوبيس مكشوف يزف بيج رامي من المطار في شوارع القاهرة

ظهور سلالة جديدة مرعبة من كورونا في نيجيريا

محمد صلاح استقر على الرحيل من ليفربول

هذا موقفي من الزمالك والأهلي.. والتصويت يخدم طارق حامد والسولية .. والبدري «تجاهلني»

زوجة نجم الأهلي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

ADS
 

وفاة جابر آل مسعود بشكل مفاجيء يسبب صدمة في الخليج

Ecg6P
جابر آل مسعود
 
الخميس، 24-12-2020 07:45 م محمد فضل
أعلن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الخليج عن حزنهم لوفاة مشهور مواقع السوشيال ميديا القطري جابر آل مسعود، الذي توفي عن 27 عاما، اليوم الخميس، دون أن تتضح أسباب الوفاة.
ومن بين مَن أعلن وفاة نجم مواقع التواصل القطري مدير قناة الريان الفضائية الإعلامي ناصر بن سالمين، مؤكدا أن الشاب الراحل سيصلَّى عليه عصر اليوم في مقبرة أبو هامور.
وقال مغردون إن ”جابر آل مسعود خلد إلى فراشه عقب صلاة الفجر ولم يستيقظ“.
وكانت آخر تغريدة للشاب القطري قبل وفاةه بعدة ساعات، قال فيها :" "احفظ الشخص الذي تكسوك كلماته بالأمان، وتُشعرك بالعافية، ذلك الذي إن مالت عليك الدنيا لا يميل، وإن تنكّر الكل في وجهك لا يتنكّر، ذلك الذي يزرع فيك شعورًا عظيمًا أن الحياةَ بخير، ذلك الذي إن رآك في أسوأ حالٍ سيجُمّل الدنيا في عينيك، بل ويخلق ألفَ سببٍ لتغدو بخير؛ احفظه ما حييت".


 

إقرأ ايضا

640x480-1

زوجته في حالة حرجة.. إصابة أسرة رئيس الزمالك بكورونا تمنعهم من جنازته

100-165054-big-ramy-mister-olympia-2020-photos_700x400

أتوبيس مكشوف يزف بيج رامي من المطار في شوارع القاهرة

20200106092531552

أصالة تفاجئ الجميع بتعليق صادم على صورة طليقها مع حبيبته

أخبار متعلقة

640x480-1

زوجته في حالة حرجة.. إصابة أسرة رئيس الزمالك بكورونا تمنعهم من جنازته

Socotrapost2020-06-13-10-37-18-395576

وفاة مذيع الجزيرة بـ«كورونا» وهذا آخر ما كتبه

received_1122059094882668

وفاة أحد أبرز قادة حرب أكتوبر

1

الكويت تودع طبيبة مصرية أفنت 30 عامًا في خدمتهم

download (2)

أحمد السعدني ينعى نبيل فاروق بكلمات مؤثرة

Capture

«نامت ولم تستيقظ».. تفاصيل وفاة عروس في شهر العسل (صور)