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وفاة الفنان أسد حسين بعد صراع مع السرطان

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الفنان الراحل أسد حسين
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الأحد، 17-07-2022 03:05 م

توفي الفنان الكويتي أسد محمود أسد حسين، أحد فناني جيل الرواد في البلد الخليجي، عقب صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 85 عاماً.

مولده وبدايته

وولد الفنان الراحل عام 1937، وهو ممثل ومخرج ومنتج، وأحد مؤسسي فرقة المسرح العربي وهو متزوج وله عدة أبناء منهم عادل والرياضي علي أسد.

وبدأ الفنان الراحل حياته الفنية منذ ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في التمثيل في العديد من الأعمال التلفزيونية البارزة، إضافة إلى مشاركته في أعمال مسرحية وتمثيليات تلفزيونية، فضلاً عن مشاركته في إنتاج وإخراج أعمال فنية.

أعماله

كما وقف الفنان الراحل إلى جانب فنانين معروفين في الكويت، منهم سعد الفرج، الفنان الراحل عبد الحسين عبدالرضا، وسعاد عبدالله، وحياة الفهد، وإبراهيم الصلال، والفنان الراحل خالد النفيسي، والفنانة الراحلة طيبة الفرج.
وتضم مسيرته الفنية عشرات الأعمال، منها مسلسلات تلفزيونية بارزة ما زال بعضها يعرض حتى اليوم، وأشهرها المسلسل الكوميدي "درب الزلق" الذي يعد من أبرز المسلسلات الخليجية والذي عرض في أغلب محطات التلفزيون العربية وهو من إنتاج سنة 1977.
 

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