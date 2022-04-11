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صابرين تنفعل على بسمة وهبة وتحذرها من إذاعة سر خطير عنها: مش هكمل الحلقة

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صابرين
Native
Teads
الإثنين، 11-04-2022 02:43 م
انفعلت الفنانة صابرين على الإعلامية بسمة وهبة، خلال استضافتها في إحدى البرامج التلفزيونية وهددت بترك الحلقة.
وجاء ذلك بعد مواجهتها بسر خطير من الإعلامية بسمة وهبة، عن حياتها الشخصية حيث صُدمت صابرين بعد قراءتها للسر وقالت: والله العظيم تلاتة يا بسمة أقسم بالله لو قلتي السر ده مش هكمل الحلقة.. أنتِ بتهزري؟.. ازاي عايزة تقولي حاجة زي دي؟.
بينما خيرتها بسمة وهبة أن تكشف سرها أو أن تخبرها بسر آخر عنها لم يعرفه أحد واضطرت صابرين أن تكشف سرًا آخر عنها، قائلة: أنا مرة كنت حرامية وسرقت محمد أخويا لأني كنت محتاجة فلوس، هو لحد دلوقتي ميعرفش بس هيعرف في الحلقة دي لأن الموضوع ده من سنين.

 

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