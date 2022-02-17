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وضع نجم "ذا فويس كيدز" دار رعاية بعد قتل جاره

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معاذ
Native
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الخميس، 17-02-2022 12:30 م

بعد إقدام متسابق ذا فويس كيدز معاذ عيسى على قتل طفل جاره اثر مشادة كلامية في يونيو 2021، وتحديد جلسة للتصالح بينه وبين اهل الطفل المغدور وانهاء الخلاف بين اسرتي الطفلين.
قضت محكمة جنايات الطفل بإيداع معاذ عيسى بإحدى دور الرعاية الخاصة وذلك لإقدامه على فعلته هذه.
وكان معاذ عيسى قام بالإعتداء على جاره بمفتاح اخترق جمجمته ونقل على اثره الى المستشفى بحالة خطرة.
وكشفت النيابة العامة آنذاك تفاصيل واقعة الاعتداء واشارت في بيانها انها تلقت بلاغاً من والد الطفل المجني عليه يفيد بنشوب مشادة بين ابنه وبين الطفل المتهم. تعدى وقتها الطفل المتهم “معاذ” على ابنه بمفتاح ادى الى شرخ في جمجمته ما ادى الى نقله الى المستشفى.
وكانت اجريت عملية جراحية للطفل ولكنه توفي جراء الحادثة.
 

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