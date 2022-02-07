صادم.. «مجرم الأهواز» يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع لهذا السبب

الإثنين، 07-02-2022
09:49 ص
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي على وقع جريمة دموية تمثلت في قتل شاب
إيران
ي زوجته وقطع رأسها والتجول بها في الشارع بمساعدة شقيقه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشاب يحمل رأس الزوجة
ويتجول بها في الشارع مبتسمًا، مرددًا أنه غسل عاره.
وتصدر هاشتاج #مجرم_الأهواز الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي،، عبّر فيه
النشطاء عن غضبهم العارم واستنكارهم لهذه الجريمة البشعة.
وحسب وسائل إعلام إيران
ية، اعترف شقيقان بقطع رأس زوجة أحدهما، في جريمة
بشعة هزت الرأي العام في البلاد.
وتم اعتقال الرجلين الذين لم تكشف الشرطة عن هويتهما، يوم السبت، بعد 4
ساعات من جريمتهما، في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران
.
وأظهر مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الزوج ممسكا بسكين
كبير بيد، بينما يحمل في يده الأخرى رأس زوجته المقطوعة، البالغة من العمر 17 عاما.
ويبدو أن دافع الجريمة المحتمل هو مشاكل أسرية، حيث أفادت تقارير إعلامية
بأن الضحية كانت هاربة في تركيا وعندما عادت إلى إيران
قتلها زوجها، وما زالت
التحريات قائمة والقضية قيد التحقيق.
وفي وقت سابق، قررت السلطات الإيران
ية إغلاق وكالة أنباء "رکنا"
على خلفية نشرها مشهدا يوثق تجول الجاني برأس زوجته المقطوع في شوارع المدينة.
ونقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية أن الهيئة العامة
للرقابة على الصحافة ووكالات الأنباء الإيران
ية اتخذت قرارا بالإجماع لمنع
"ركنا"، المختصة في نشر أخبار الحوادث الاجتماعية، من العمل وقضت
بإيقافها.
وأوضحت "ميزان" أن هذا القرار يأتي لنشر "ركنا" مشاهد
ومواد "مخالفة للآداب" لرجل يتجول برأس زوجته في شوارع مدينة الأهواز
بعد أن قام بذبحها.
وفسرت الهيئة قرارها بأن الوكالة تم إيقافها بسبب عدم مراعاة مشاعر
المشاهدين والالتزام بالمعايير المهنية.
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