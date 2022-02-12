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مروع.. العثور على طالبة عارية تمامًا ومذبوحة داخل غرفة نومها

موت-مصرية-أثناء-العلاقة
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Teads
السبت، 12-02-2022 09:58 ص

شهدت محافظة الجيزة  جريمة مروعة لطالبة عمرها (15 عاماً)، قُتلت مذبوحة داخل منزلها، وعثر عليها مجردة من ملابسها.
وتبين من فحص الشرطة أن الجثة مصابة بجرح ذبحي في الرقبة وآخر طعني بالبطن، كما أنها كانت دون ملابسها ملقاة على أحد جنبيها بغرفة النوم، مع سلامة مداخل ومخارج الشقة.
وبحسب التحريات الأولية، فإن الطفلة كانت بمفردها في المنزل، بينما أفراد أسرتها كانوا في الخارج يعملون في جمع القمامة.
ووفق المعاينة "أثبتت أن الجاني جرد الضحية التلميذة بالمرحلة الإعدادية من ملابسها".
كما أن المعاينة المبدئية لم تجزم بتعرض الضحية لاعتداء جنسي من عدمه، وسط احتمالية فشل الجاني في اغتصاب الطفلة فقتلها أو اعتدى عليها وذبحها خشية كشف أمره".
وبجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء الجريمة ابن عمتها، والذي حاول اغتصابها ولكنها رفضت فقتلها.
 

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