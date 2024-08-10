والد حسام حبيب: شيرين عبد الوهاب محتاجة راجل

السبت، 10-08-2024
01:31 م
نسمه عبد الوهاب
علق حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب
على أزمة ابنه مع طليقته النجمة شيرين عبد الوهاب.
كتب حسين حبيب عبر حسابه بموقع Facebook: "عملت نفسي لها سجادة، شيرين مش محتاجة سجادة، محتاجة راجل وهياخد عشرة مليون عشان يمسك ايدي، بس".
والد حسام حبيب
وجاءت تصريحات حسين حبيب تعليقا على تصريحات ابنه الذي أكد أنه ضحى بكرامته من أجل شيرين عبد الوهاب، وتصريحاتها بأنه لم يدير لها أعمالها أو يساعدها في أي أمور سوى مساعدتها على صعود سلم المسرح، ومقابل هذا طالبها بـ200 ألف دولار أي ما يعادل 10 مليون جنيه.
يشار إلى أنه منذ أيام تصاهدت أزمة شيرين عبد الوهاب مع طليقها المطرب حسام حبيب
، إذ اتهمته بتهديدها وإجبارها على العودة له وسرقة أموال من خزنة منزلها.
وأضافت شيرين عبد الوهاب: شخص مجنون ومريض نفسي ملوش أي صفة، إنسان سمّاوي غير طبيعي، يعامل بنتي بطريقة غريبة، يسألها رايحة فين وجاية منين ويخليها تشاركه كل حاجة.. للأسف مكرهها فيا وفي أبوها وفي أهلي تمامًا.