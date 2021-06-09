بالصور.. امرأة تلد 10 أطفال في بطن واحدة

الأربعاء، 09-06-2021
09:15 ص
تمكنت امرأة
من جنوب أفريقيا
تبلغ من العمر ٣٧ عامًا من ولادة
١٠ أطفال
في
مرة واحدة لتصبح أكبر ولادة
من نوعها على مستوى العالم، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”
البريطانية.
وأشارت الصحيفة، نقلا عن الزوج، أن زوجته أنجبت ١٠ أطفال
بينهم ٧ ذكور و٣
إناث خلال عملية قيصرية.
وادعى الزوج أن الحمل حدث بشكل طبيعي، على الرغم من أن هذا العدد من الأجنة
يحدث نتيجة للعلاج الداعم والمعزز للخصوبة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإعلان عن إنجاب هذا العدد الأكبر في ولادة
واحدة
يأتي بعد شهر من ولادة امرأة
من مالي لتسعة أطفال
داخل مستشفى بالمغرب.