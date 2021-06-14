مراسل تليفزيوني يشتبك مع شخص بسبب ظهوره أمام الكاميرا

كاد مراسل قناة (ITV Central News) البريطانية يشتبك مع أحد المارة أثناء التصوير.وشرع الصحفي كالوم واتكينسون في الهجوم اللفظي المفاجئ بعد أن شتت الرجل الذي يقف خلفه انتباهه على ما يبدو أثناء محاولته التصوير في "ساحة المئوية" في شارع "برود" بمدينة برمنجهام.وحذر واتكينسون من أنه "سيضربه" إذا سار خلفه، ثم سأله عما إذا كان يعمل في "فوت لوكر" أو "ماكدونالدز"، وفق موقع "برمنجهام لايف".وفي مقطع تمت مشاركته على موقع "تويتر"، شوهد واتكينسون وهو يقدم تقريرًا قبل أن يسير باتجاه الرجل الذي اتهمه بمقاطعته.قال المراسل التلفزيوني: "أنا لست من طبقة أعلى منك يا رفيقي، لدي وظيفة، هل لديك وظيفة؟"، فيجيب الرجل: "نعم"، يتابع المراسل: "حسنًا، لا تفعل ذلك ولن أذهب إلى مكان عملك وأبدأ بالتواصل معك أيها الأحمق."يمكنك أن تجعلني وراءك مرة أخرى، سأمزقك". ومضى في توبيخه قائلاً له: "لماذا لا تذهب وتحصل على وظيفة، وبعد ذلك سأعود ورائك وأبدأ في أن أكون غبيًا؟" وحين سأله عن عمله، سمع صوت غير معروف في الخلفية يقول: "لا بأس في ذلك".

اظهار ألبوم

لكن المراسل يواصل: "يا صاح ، ما رأيك بالأسف لمحاولتي إفساد عملي؟ ماذا عن ذلك؟، هل تعرف مدى صعوبة البث المباشر لنصف مليون شخص؟، هل تعرف مدى صعوبة التركيز؟، "الأمر صعب للغاية، دون أن يقول أحد في الخلفية" أوه، أنا على التلفاز!".وقال متحدث باسم قناة (ITV): "لقد تحدثت قناة ITV مع المراسل ويتم التعامل مع الأمر داخليًا. نعتذر عن أي إساءة تسببت فيها التعليقات ولن نعلق أكثر في الوقت الحالي.