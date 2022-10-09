الأحد 09 أكتوبر 2022
توقيت مصر 12:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«بلطجي مراته».. أول صورة لعروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

دراسة جديدة تكشف عن نوع شائع من الأسماك يسبب السرطان

صلاح محسن إلى سيراميكا كليو باترا بهذا المبلغ

وفاة خطيب الجمعة بأحد مساجد المنوفية بعد مشاداة كلامية مع أحد المصلين

شيرين تفاجئ الجميع أثناء حفلها في «جامعة مصر»: بيتي اتخرب وبقى عندي 42 سنة

فيديو.. ضابط شرطة يطلق النار على خطيبته ووالدتها في الشارع ثم ينتحر

القبض على زوج «عروس الإسماعيلية»: ضرب وهتك عرض وتعرية في الشارع

شاهد.. تحرش وخلع ملابس فتاتين في منتزه بالعراق

هل تذكرون «عروس الإسماعيلية» التي سحلها زوجها في حفل زفافها؟.. ضربها بعنف مجددًا

طلاق هيثم محمد و وفاء قمر.. كل شئ نصيب

ADS
 

شيرين تفاجئ الجميع أثناء حفلها في «جامعة مصر»: بيتي اتخرب وبقى عندي 42 سنة

2022_10_9_1_0_10_139
شيرين
Native
Teads
الأحد، 09-10-2022 10:53 ص

أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كامل العدد، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مساء أمس، السبت.

وغنت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، حيث بدأت الحفل بأغنية "آه يا ليل، ايه يعنى غرامك ودعني" وسط تصفيق حار من الجمهور، واتبعتها بأغنية "النفسية"، وأغنية "مشاعر"، و"انت عايش لك وبس"، و"جرح تاني" ورددها معها الجمهور، وأغنية "بص بقى"، و"أنا مش بتاعة الكلام ده"، وانسجمت النجمة في غناء أغنية "كده يا قلبي"، و "حبيته بيني وبين نفسي"، كما غنت من روائع الزمن الجميل اغنية "انت عمرى" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وطلب أحد حضور الحفل من الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية درامية، قائلا: "ولا، بيتك هيتخرب؟"، فردت "شيرين" ضاحكة: "ما اهو اتخرب خلاص واللي بيجي عليا مبيكسبش".

واحتفلت النجمة شيرين عبد الوهاب على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعيد ميلادها، مع ابنتيها هنا ومريم، وقالت مازحة: "أنا عندي 39 سنة بس، صحيت لقيتهم بيزغرطوا انهاردة عشان عيد ميلادي، صوت وقلت لهم بتزغرطوا على إيه؟، بقى عندى 42 سنة".

وشارك في الحفل الطفل محمد أسامة حيث غنى أغنية:"وانت ماشى فى سيناء حاسب"، ثم طلبت منه النجمة غناء أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة".
 

إقرأ ايضا

040478508b

«بلطجي مراته».. أول صورة لعروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

2017_2_8_16_45_56_495

دراسة جديدة تكشف عن نوع شائع من الأسماك يسبب السرطان

1-Copy-17

وفاة خطيب الجمعة بأحد مساجد المنوفية بعد مشاداة كلامية مع أحد المصلين

أخبار متعلقة

Capture

وصلة رقص لـ شيرين عبدالوهاب مع شاب في حفل خاص