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واقعة غريبة.. أحد المشجعين يعتدي على بطل العالم في المصارعة (فيديو)

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Teads
الثلاثاء، 23-11-2021 03:03 م

شهدت منافسات المصارعة الحرة، مساء امس الإثنين، واقعة غريبة، كان بطلها أحد المشجعين الذي حاول الاعتداء على بطل العالم.
ويتعلق الأمر بالأمريكي سيث رولينز، بطل العالم في لعبة المصارعة في مناسبتين، حيث تعرض لهجوم قوي من أحد المشجعين، بعد نزال "Monday Night Raw".
وفاجأ أحد المشجعين رولينز بدخوله إلى الممر المؤدي إلى الحلبة، أثناء خروج المصارع منه، بعد الانتهاء من مباراته.
وقام المشجع بالركض نحو سميث، قبل أن يصعد فوقه ويوجه إليه اللكمات، لكن الأخير حاول دفعه بعيداً ونجح في ذلك.
وتدخل المسؤولون في "WWE" والحكام وأعضاء فريق اللاعب من أجل إبعاد المشجع عن رولينز، وهو ما نجحوا فيه بالفعل.
ويدعى المشجع الذي قام بهذا الفعل كولبي لوبيز، وتعرض لهتافات عدائية من قبل الجماهير أثناء خروجه من الحلبة.
وسبق أن تعرض برين هارت خلال عرض "Hall of Fame" في 2019 لواقعة مشابهة حين حاول مشجع القفز فوق الحلبة.
يذكر أن رولينز ينافس في المصارعة الأمريكية منذ عام 2005، وكانت أكبر إنجازاته تحقيق بطولة العالم للوزن الثقيل مرتين من قبل.
 

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