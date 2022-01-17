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واتساب يعلن إضافة ميزة جديدة تسعد الملايين

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واتساب
Native
Teads
الإثنين، 17-01-2022 09:18 ص

أتاح تطبيق "واتساب" بشكل رسمي واحدة من أبرز المزايا التي ينتظرها الملايين من عشاقه منذ فترة، وتسمح الميزة الجديدة للمستخدم بربط حسابه بجهاز ثان مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت.
ووفقا لصفحة الدعم الخاصة بتطبيق واتساب، فإنه أصبح بإمكان الملايين من الأشخاص في الوقت الحالي استخدام ما يصل إلى أربعة أجهزة مرتبطة وهاتف واحد في المرة الواحدة، حيث يمكن استخدم خدمة الدردشة على الويب والكمبيوتر والأجهزة الأخرى من خلال ربطهم بهاتفك سواء كان متصلا بالإنترنت أو لا.

 

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