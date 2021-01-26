اعتزلت الرقص بعد هذه المصيبة في حياتها .. وقدمت برامج دينية.. ما لا تعرفه عن سحر حمدي

كثير من الفنانين والمشاهير يقررون اعتزال العمل الفني فورا بعد حدوث مشكلة كبيرة بحياتهم.



من هؤلاء الراقصة والفنانة المعتزلة سحر حمدي التي تحتفل بعيد ميلادها رقم 62 اليوم الموافق 26 يناير 2021.



واشتهرت سحر حمدي بعدد من الأفلام مثل "أرجوك أعطني هذا الدواء" و "المشاغبون في نويبع".



عندما توفيت والدتها شعرت بحزن كبير وكانت مأساة في حياتها حيث قررت بعد ذلك الاعتزال تماما.



عادت لفترة لتقديم البرامج الدينية لكنها اعتزلت وتوارت عن الأنظار من جديد.



تعرضت لمشكلة كبيرة حيث تلقت علاج خاطيء أدى لتدهور صحتها ما استدعى سفرها إلى لندن للعلاج.

