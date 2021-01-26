الثلاثاء 26 يناير 2021
توقيت مصر 08:59 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وزير الداخلية الأسبق: رفضت تنفيذ أوامر «مرسي» في هذه الواقعة

آخر وصية لعبلة الكحلاوي كانت بشأن هذا الأمر

أحمد فوزي: رمضان صبحي ينوي إهانة الأهلي غدًا بهذه الحركة

بيان إماراتي حول سفارة أبو ظبي في تل أبيب

ماذا يقول وجه عبلة الكحلاوي؟ آيات الله تتلى على الوجوه

وفاة لاعب نادي السكة بعد ابتلاع لسانه خلال المباراة

العثور على فنان كوميدي شهير جثة هامدة داخل شقته

مستشار الرئيس يُنفذ وصية عبلة الكحلاوي بعد إبلاغه من أسرتها

فنانة شهيرة تهاجم إسعاد يونس:« هلطش في الكل مش قادرة مقولش»

ADS
 

طليقة فنان شهير: كفاية استغلال لبنتك زي ما كنت بتستغلني .. حسبي الله فيك

فنان
طليقة فنان شهير: كفاية استغلال لبنتك زي ما كنت بتستغلني .. حسبي الله فيك
 
الثلاثاء، 26-01-2021 08:19 ص المصريون
تعرض فنان ومذيع مصري شهير لموقف محرج بعد قيامه بنشر صورة مع ابنته الصغيرة.

شنت ميما الشامي - طليقة الفنان والمذيع خالد عليش - هجوما شرسا بعد ظهور الأخير مع طفلتهما خلال التزحلق على الجليد بأحد المولات.

وعلق عليش على الصورة قائلا: حاولت أدور على كلام كتير أكتبه على الصورة بس مالقتش عشان مش دايما الكلام بيوصف الإحساس والمشاعر، يارب احفظ بنتي وإبعد عنها كل شر وإعمل لها اللي فيه الخير ويوقف في طريقها أولاد الحلال في حياتي وبعدها إن شاء الله.

لكن ميما الشامي ردت بستوري ناري عبر انستجرام قائلة: عمر ما كان الحب والأبوة، إن أبويا ينزل صورة لينا ويكتب بحبك، عشان الناس تقول الله ده بيحب بنته وحنين، وينسيّ الناس اللي عمله، الأبوة هي الرجولة والحب، إنك متخليش بنتك محتاجة حاجة، لا ماديا ولا معنويا.

و أضافت: الأب اللي بيربي ويكبر ويشقى ويصرف ويشيلها، مش أنسى بنتي وافتكرها كل شهر مرة، أخدها أصورها واستغلها زي ما كان بيستغل أمها، حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب بالشكل ده، الأبوة مش سوشيال ميديا، محدش يصدق أي حاجة بتتنشر على السوشيال ميديا مش هي دي الحقيقة.
 

إقرأ ايضا

محمد سعد

فنانة خليجية شهيرة تفجر مفاجأة مدوية حول زواجها من محمد سعد

سحر حمدي

اعتزلت الرقص بعد هذه المصيبة في حياتها .. وقدمت برامج دينية.. ما لا تعرفه عن سحر حمدي

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

حقيقة تفشي سلالة جديدة من كورونا ببريطانيا

أخبار متعلقة

سحر حمدي

اعتزلت الرقص بعد هذه المصيبة في حياتها .. وقدمت برامج دينية.. ما لا تعرفه عن سحر حمدي

أمير توفيق

بعد إعلان مدافع المنصورة انتقاله إلى الأهلي .. أمير توفيق: معرفش مين دا ومحدش كلفني أضمه

فريق الأهلي

جمعة لجماهير الأهلي: لا تضغطوا على هذا اللاعب فهو "نصف نجم" وهذه أقصى قدراته

رانيا يوسف

رانيا يوسف تحرج فنانة شهيرة: بتعرف تتباس أحسن مني

حاتم علي

أحلام مستغانمي تفجر مفاجأة: المخرج السوري حاتم علي يتظاهر بالموت لكنه حي

فنانة

فنانة شهيرة: خايفة بنتي تعمل فينا نفس اللي أنا عملته في أهلي زمان